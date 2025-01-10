Матч с участием великолукской женской футбольной команды стал вторым по популярности в СЗФО в 2024 году

11:35, 09 января 2025, ПАИ

Матч с участием женской великолукской футбольной команды «Экспресс-ВЛГАФК» стал вторым по популярности в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Финальный матч чемпионата Северо-Западного федерального округа, в котором встретились «Экспресс-ВЛГАФК» и калининградская «Балтика», с помощью трансляции посмотрели 7,8 тысячи зрителей.

«Балтика» открыла счёт в конце первого тайма. В компенсированное время «Экспресс-ВЛГАФК» получил право на 11-метровый и отыгрался, а затем победил в серии пенальти. «Такая развязка, вероятно, повлияла на просмотры трансляции. Проиграв, калининградская команда отказалась участвовать в церемонии награждения», – отметили в ОФФ «Северо-Запад».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».