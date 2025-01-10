Псковичи приняли участие в масштабном семинаре по карате, который прошёл в Орле

11:43, 09 января 2025, ПАИ

Псковичи приняли участие в масштабном семинаре по карате, который прошёл в Орле с 3 по 6 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате WKF Пскова.

Мероприятие прошло под руководством первого в истории Казахстана чемпиона мира среди женщин Молдиры Жанбырбай и бронзового призёра чемпионата мира 2023 года Дидара Амирали. Семинар посетили 120 участников из десяти регионов страны, среди которых победители и призёры чемпионатов и первенств России, Европы, мира и крупных международных турниров.

В рамках семинара прошло 12 тренировок, на которых чемпионы мира делились своим опытом. Псков представили Алексей Буравлев и Мовсес Аветян. «Каждый спортсмен отдавался полностью тренировочному процессу, что помогало создавать достойную конкуренцию и невероятную спортивную атмосферу», – отметили в Федерации карате WKF Пскова.

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