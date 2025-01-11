Патриарх Кирилл призвал отказаться от гаданий

11:37, 09 января 2025, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян отказаться от гаданий и ворожбы, назвав это «проявлением дьявольских сил».

По его словам, если в чудесах присутствует благодать и Божественная сила, то в гадании – дьявольская сила. «Дьявол не может принести человеку ни радости, ни пользы, ни благополучия, но для того, чтобы ввести в орбиту своего влияния, используются такие фокусы», – заявил патриарх Кирилл в традиционном рождественском интервью телеканалу «Россия 1» и призвал жителей страны отказаться от гаданий и ворожбы.

Он напомнил, что в прошлом тоже были искушения, например, девушки под Рождество ворожили, но позже люди перестали заниматься этим. Гадание – очень опасная игра, которая может закончиться личной трагедией, считает патриарх.