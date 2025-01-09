Рекламу, где полуобнажённый норвежский лыжник стоит с мармеладными мишками, сняли с эфира

12:43, 09 января 2025, ПАИ

Рекламу конфет с пятикратным олимпийским чемпионом, известным лыжником Йоханнесом Клебо, который предстал в ней с обнажённым торсом, сняли с эфира норвежского телевидения из-за критики со стороны общественности. Об этом сообщает местный таблоид Verdens Gang.

Эксперты сочли, что реклама вышла чересчур провокационной, в ней есть излишняя сексуализация, которая никак не связана с мармеладными мишками. На взгляд юриста Фруде Хауга, прокомментировавшего ситуацию изданию VG, компания «немного промахнулась» с рекламой, где лыжник Йоханнес Клебо стоит полуголый с мешком мармеладных мишек. «Дополнительным элементом является то, что это продукт, который нравится детям и молодёжи… Это ещё более ясно показывает, что, на мой взгляд, это проблематично», – сказал он.

В компании решили снять ролик с эфира, отметив, что реклама их продукции должна быть весёлой и они «не хотят провоцировать».

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