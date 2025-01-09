До +3 градусов ожидается в Псковской области 10 января
10 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем в большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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