До +3 градусов ожидается в Псковской области 10 января

12:49, 09 января 2025, ПАИ

10 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем в большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.