О наиболее значимых выставках 2025 года рассказали в «Михайловском»

13:38, 09 января 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» рассказали ПАИ о наиболее значимых выставках, которые учреждение планирует развернуть в 2025 году в собственных экспозиционных пространствах, то есть в Пушкиногорском районе.

Самый масштабный из этих проектов – выставка «Борис Годунов. История шедевра» к 200-летию создания исторической драмы А. С. Пушкина «Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Его пушкиногорские музейщики готовят совместно с коллегами из Российского национального музея музыки. Развёрнута новая выставка будет в научно-культурном центре «Михайловского». В музее уточнили, что юбилею «Бориса…» посвящена и уже действующая, открытая в первые дни января, выставка в мемориальной усадьбе «Тригорское», где можно познакомиться с иллюстрациями к драме, созданными такими мастерами русского и советского изобразительного искусства, как Владимир Конашевич, Владимир Фаворский, Игорь Ершов, Николай Предеин.

К наиболее значимым проектам этого года в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отнесли и новый проект – «Круг чтения». В предстоящем году запланированы две выставки из этого цикла – «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Вульф» и «Круг чтения обитателей Тригорского: Александр Вындомский».

Готовят в музее и экспозиции к особо значимым для музея датам: ко дню рождения музея, в марте — «Но ты, губерния Псковская…». Путешествия А. С. Пушкина и путешествия к Пушкину», и ко дню рождения Александра Сергеевича, в мае – «История народа принадлежит поэту». Обе экспозиции предполагается выстроить по материалам различных фондовых коллекций «Михайловского».

Особый интерес у знатоков изобразительного искусства также вызовут показы графики, живописи и фотографии из частных собраний, убеждены в «Михайловском». На сегодняшний день в выставочных пространствах мемориальных музеев-усадеб и в залах заповедного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к показу в 2025 году запланировано 14 новых экспозиций к 15 постоянным с той или иной частотой частично обновляющихся.

Всего же в выставочных перспективах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в 2025 году как минимум 36 выставок, 11 из них – внутрироссийские передвижные, и ещё 11 – партнёрские и гостевые в разных уголках страны.