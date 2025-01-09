Псковский «Кванториум» набирает подростков на обучение

13:53, 09 января 2025, ПАИ

С 20 января в детском технопарке «Кванториум Псков» начнётся обучение. Сейчас идет набор на нулевой уровень детей от 12 до 18 лет, сообщили в учреждении.

Ещё остались места в некоторых группах. Вступительных испытаний нет, потребуется только заявление от родителей.

Записаться можно здесь. После заполнения заявки с её авторами свяжется администратор.