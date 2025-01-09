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На 76-м году жизни скончался бывший директор ФК «Псков» Александр Лилица

На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент футбольного клуба «Псков» Александр Лилица. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

На 76-м году жизни скончался бывший директор ФК «Псков» Александр Лилица. Фото: группа «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте»

Александр Лилица родился 25 января 1949 года. Он был президентом ФК «Машиностроитель», ФК «Псков» и «Псков-2000». Под его руководством в сезоне 1992 года «Машиностроитель» стал бронзовым призёром первенства России среди команд Второй лиги, а в сезоне 2001 года «Псков-2000» завоевал серебро первенства России среди команд Второго дивизиона зоны «Запад».

В 1999 году Александр Лилица награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в России». В 2002 году ему присвоено почётное звание «Отличник физической культуры и спорта в России». В 2002 году награждён почётным знаком «За заслуги в развитии профессионального спорта в России» и юбилейной медалью, выпущенной в честь десятилетия Профессиональной футбольной лиги.

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