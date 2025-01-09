Российская семья купила тур на Мальдивы за 59 млн рублей

14:41, 09 января 2025, ПАИ

Самым дорогим проданным туром в 2024 году стал тур на Мальдивы за 59 миллионов рублей для семьи из 16 человек, пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В конце декабря 2024 года российская семья в составе 16 человек приобрела тур на Мальдивские острова. Туристы забронировали проживание в пятизвёздочном отеле с пятью виллами на 21 ночь, а перелёт на острова люди планировали самостоятельно.

Второе место по стоимости занял тур на Мальдивы и в ОАЭ. Семья из четырёх человек купила тур на 44 дня с авиаперелётами более чем за 35 миллионов рублей. Отдыхающие выбрали пятизвёздочный отель на островах, а в Эмиратах – три пятизвёздочных и один четырёхзвёздочный отели.

Тройку лидеров замкнул тур для семьи из шести человек на Мальдивские острова с яхтой и VIP-услугами на 16 дней. Туристы проживали с переездом в двух пятизвёздочных отелях, а в состав турпакета входили трансферы на гидросамолёте, услуги в аэропорту, luxury-яхта и медстраховка. Итоговая стоимость – 31 миллион рублей без авиабилетов, так как их семья приобрела самостоятельно.

В 2023 году ценовой диапазон на самые дорогие туры был в рамках от 7 до 24,5 миллиона рублей. В 2024 году он вырос и составил от 16 до 59 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.