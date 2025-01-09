Маме участника СВО в Красногородском районе передали медаль

14:54, 09 января 2025, ПАИ

Жительнице Красногородского района, маме военнослужащего, передали медаль участника СВО. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Социальный координатор фонда в муниципалитете передала женщине медаль, а также благодарность по просьбе командования войсковой части города Часов Яр (ДНР). Сын Надежды Степановой служит десантником и принимает участие в СВО с начала её проведения.

«Уважаемая Маргарита Павловна! Командование войсковой части, в которой служит ваш сын Шалавин Сергей Георгиевич, высоко ценит и благодарит Вас за воспитание офицера-десантника. Вы стойко переносите тревогу и переживания за участника специальной военной операции, и это характеризует вас как человека небезразличного к судьбе России. Желаем вам крепкого здоровья и мирного неба», – говорилось в письме.

Сам военнослужащий рассказал, что с началом СВО не смог оставаться в стороне. «Семья наша с детства воспитывалась на примерах патриотизма. Мама – дитя войны, когда шла Великая Отечественная война, она, школьница, помогала раненым в госпиталях, все мои братья прошли военную службу», – сказал он.

Также семья поблагодарила сотрудников филиала фонда за поддержку и оказание помощи участникам СВО.