Тысячу открыток отправили зрители Псковского драмтеатра за новогодние праздники
Тысячу открыток с поздравлениями отправили зрители в новогодние праздники из Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС региона.
Открытки с изображением театра зимой и поздравлениями выпустили «Почта России» и Пушкинский театр. Всего их было три вида.
Открытки отправятся в Новосибирскую, Саратовскую, Псковскую и Челябинскую области, Москву, Сыктывкар, Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, а также в другие города.
Как отметила директор областного УФПС Ольга Беляцкая, проект понравился зрителям театра в прошлом году, именно поэтому было принято решение его продолжить и масштабировать.
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