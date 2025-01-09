Тысячу открыток отправили зрители Псковского драмтеатра за новогодние праздники

15:20, 09 января 2025, ПАИ

Тысячу открыток с поздравлениями отправили зрители в новогодние праздники из Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС региона.

Открытки с изображением театра зимой и поздравлениями выпустили «Почта России» и Пушкинский театр. Всего их было три вида.

Открытки отправятся в Новосибирскую, Саратовскую, Псковскую и Челябинскую области, Москву, Сыктывкар, Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, а также в другие города.

Как отметила директор областного УФПС Ольга Беляцкая, проект понравился зрителям театра в прошлом году, именно поэтому было принято решение его продолжить и масштабировать.