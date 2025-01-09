Почти 60 участков с ненадлежащим благоустройством после ремонта коммуникаций находятся на контроле администрации Великих Лук

17:47, 09 января 2025, ПАИ

Почти 60 участков с ненадлежащим благоустройством после ремонта коммуникаций находятся на контроле администрации Великих Лук, сообщил глава администрации Андрей Беляев на совещании по восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций. Видео совещания опубликовал глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Сотрудниками УЖКХ осуществляется контроль за восстановлением благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ. В рамках муниципального контроля за прошедший год выдано 11 протоколов об административном правонарушении. Из них три протокола будут рассмотрены 14 января, по трём протоколам выдано предупреждение. И пять протоколов с наложением штрафа юрлицам по 25 тысяч рублей на общую сумму 125 тысяч рублей», – отметил он.

Кроме того, на сегодняшний день на контроле находятся 56 участков, на которых нарушено благоустройство и не восстановлено надлежащим образом. «Из них 26 – на дорогах с асфальтовым покрытием. И в основном это субподрядные организации «Газпром газораспределения Пскова». И 30 участков – это на грунтовых дорогах. Там именно просадка после уплотнения», – пояснил Андрей Беляев.

В течение месяца после начала дорожного сезона все долги нужно будет закрыть, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников. «Нужно сделать сводный перечень, чтобы мы через месяц после начала дорожного сезона собрались ещё раз и подвели итоги», – поручил глава региона Андрею Беляеву.