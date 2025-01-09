Полиция Пскова обеспечивает безопасность на выставке трофейной техники стран НАТО

17:12, 09 января 2025, ПАИ

Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на выставке трофейной техники стран НАТО, которая проходит под открытым небом около областного Центра семьи на улице Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На выставке представлено 16 единиц техники, захваченной российскими военнослужащими во время специальной военной операции. Посетители могут увидеть образцы вооружения, состоящего на вооружении Украины и стран НАТО, включая США, Великобританию, Францию, Турцию, Финляндию и Австралию. Среди экспонатов – танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, французский танк AMX и бронемашина Mastiff.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии, представителями дружин и частных охранных организаций принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности посетителей выставки, предотвращения правонарушений и поддержания общественного порядка.

«Выставка трофейной техники привлекает большое количество зрителей, и сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы каждый посетитель чувствовал себя в безопасности», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.