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Общество

Полиция Пскова обеспечивает безопасность на выставке трофейной техники стран НАТО

Псковские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на выставке трофейной техники стран НАТО, которая проходит под открытым небом около областного Центра семьи на улице Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На выставке представлено 16 единиц техники, захваченной российскими военнослужащими во время специальной военной операции. Посетители могут увидеть образцы вооружения, состоящего на вооружении Украины и стран НАТО, включая США, Великобританию, Францию, Турцию, Финляндию и Австралию. Среди экспонатов – танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, французский танк AMX и бронемашина Mastiff.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии, представителями дружин и частных охранных организаций принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности посетителей выставки, предотвращения правонарушений и поддержания общественного порядка.

«Выставка трофейной техники привлекает большое количество зрителей, и сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы каждый посетитель чувствовал себя в безопасности», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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