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Общество

Псковский губернатор предложил разработать документ, регулирующий восстановление дорог после земляных работ

Документ, регулирующий восстановление дорог после земляных работ, предложил разработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания по восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций. Видео совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Когда дорожные работы планируем, у нас горизонт планирования не меньше года, даже больше», – отметил он.

Глава региона также предложил разработать документ, который позволит согласовывать работы со всеми смежниками.

«Если где-то коллеги планируют какие-то работы, то либо коллеги эти работы подвинут влево, либо, может быть, чуть на более поздний период перенести строительство или ремонт дорожного покрытия», – заключил Михаил Ведерников.

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