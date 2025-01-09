Оперативно внести необходимые изменения в правила благоустройства поручил Михаил Ведерников

17:56, 09 января 2025, ПАИ

Оперативно внести необходимые изменения в правила благоустройства поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках совещания по восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций. Видео совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

В некоторых муниципалитетах региона есть проблема с восстановлением благоустройства после проведения работ на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщила врио председателя комитета по строительству и ЖКХ региона Ксения Григорьева.

«При этом следует отметить, что во всех 26 муниципальных образованиях утверждены правила благоустройства. В пример можно привести правила благоустройства Пскова, согласно которым детально определён порядок производства земляных работ и порядок восстановления элементов благоустройства после их завершения, а также определены контролирующие органы», – обратила внимание она.

Также законом Псковской области об административных правонарушениях определены меры ответственности за нарушение правил благоустройства. При первичном выявлении для юридических лиц штраф составляет от 25 до 50 тысяч рублей, при повторном в течение года – от 50 до 100 тысяч рублей, рассказала Ксения Григорьева.

«В то же время в большей части муниципальных образований правила благоустройства не содержат конкретных положений и требований к восстановлению элементов благоустройства. Соответственно, такие правила требуют детальной проработки. Также следует там, где это возможно, включить в правила благоустройства требования при проведении таких работ под асфальтом использовать приоритетный способ – это ГНБ [горизонтальное бурение. – ПАИ]», – уточнила врио председателя профильного комитета.

Михаил Ведерников поручил оперативно внести необходимые изменения в правила благоустройства.