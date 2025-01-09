О механизме работы социального контракта и условиях его получения рассказали псковичам
О механизме работы социального контракта и условиях его получения рассказали в пресс-службе администрации Пскова.
Социальный контракт – помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации сроком от трёх до 12 месяцев.
Контракт могут заключить малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане с доходом, не превышающим прожиточный минимум.
Получатель помощи берёт на себя определённые обязательства, такие как трудоустройство, открытие собственного дела или развитие личного подсобного хозяйства.
Услугу можно получить через портал «Госуслуги», а также обратившись с заявлением и документами в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Для заключения контракта необходимо подать заявление, указав сведения о составе и доходах семьи. Для подтверждения права на заключение контракта могут понадобиться паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей.
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