План по отлову бездомных животных в 2025 году утверждён в Псковской области

17:48, 09 января 2025, ПАИ

План по отлову бездомных животных в 2025 году принят в Псковской области, сообщается в приказе регионального комитета по ветеринарии.

Всего за год в Псковской области планируется отловить 399 собак и 78 кошек, у которых нет владельцев. Больше всего псов специалисты намерены отловить в Пскове (58), в Островском (54) и Невельском районах (52).

Кошек активнее всего станут отлавливать в Великих Луках (49), в Дновском районе (14), Локнянском (9), Себежском (9) и Пустошкинском районах (3). В других муниципалитетах ловить кошек не будут.