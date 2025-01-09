План по отлову бездомных животных в 2025 году утверждён в Псковской области
План по отлову бездомных животных в 2025 году принят в Псковской области, сообщается в приказе регионального комитета по ветеринарии.
Всего за год в Псковской области планируется отловить 399 собак и 78 кошек, у которых нет владельцев. Больше всего псов специалисты намерены отловить в Пскове (58), в Островском (54) и Невельском районах (52).
Кошек активнее всего станут отлавливать в Великих Луках (49), в Дновском районе (14), Локнянском (9), Себежском (9) и Пустошкинском районах (3). В других муниципалитетах ловить кошек не будут.
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