В Великих Луках пропал ребёнок

18:35, 09 января 2025, ПАИ

13-летний подросток ушёл из школы в Великих Луках (район проспекта Гагарина) сегодня, 9 января, утром до начала уроков. Об этом сообщает поисковый отряд «След. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Был одет в чёрную куртку, шапку, тёмно-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно обратиться в дежурную часть ОМВД России в Великих Луках по телефону (8 811-53) 5-27-94 или набрать 02 либо 112.