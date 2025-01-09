Итоги новогодней акции «Коробка храбрости» подвели в Псковской инфекционной больнице

21:31, 09 января 2025, ПАИ

В Псковской клинической инфекционной больнице подвели итоги новогодней акции «Коробка храбрости». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В инициативе приняли активное участие более ста человек, среди них – студенты ПсковГУ, волонтёры-медики, студенческие отряды Псковской области, сотрудники и воспитанники центра лечебной педагогики и воскресной школы храма Василия Великого.

Также малышей порадовали подарками отделения, отделы и группы инфекционной больницы и просто жители города.

«Коробка храбрости» стала подарочным фондом для поздравления детей в инфекционном отделении с Новым годом и Рождеством.

«Хотим отметить, что мы продолжаем акцию «Коробка храбрости» и дальше, уже в повседневной деятельности инфекционной больницы: это необходимо для реализации основной идеи инициативы. Присоединяйтесь и становитесь волшебниками вместе с нами!» – отметили в медицинской организации.

Принести можно новых кукол и игрушечные машинки, конструкторы, наборы, кубики, фломастеры, раскраски и многое другое.

Главное условие – эти предметы должны выдерживать обработку, поскольку в инфекционных больницах существуют строгие правила и ограничения, установленные требованиями СанПиН.

Для участия в акции можно обращаться по адресам ул. Доставалова, 14 в Пскове и Октябрьский проспект, 127 в Великих Луках.

Отметим, «Коробка храбрости» – это проект партии «Единая Россия», суть которого заключается в том, чтобы юные пациенты получили подарок в качестве поощрения за смелость после прохождения неприятных процедур и волнительных осмотров.

Узнать более подробную информацию об акции можно по телефону (+7 8112) 29-41-22 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» прошла в правительстве Псковской области.