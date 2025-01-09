Митрополит Матфей освятил отреставрированные кресты Стефановского храма в Пскове

23:21, 09 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию во временном храме Спасо-Преображенского Мирожского монастыря сегодня, 9 января, в день памяти первомученика и архидиакона Стефана. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополиту сослужили наместник Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Серафим (Козулин) с братией обители в священном сане, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев).

На богослужении молились многочисленные прихожане, сообщили в Псковской епархии.

По окончании литургии митрополит Матфей совершил чин освящения отреставрированных крестов Стефановского храма.

Ранее сообщалось, что в Пскове установили кресты на Стефановской церкви.