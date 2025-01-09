Митрополит Матфей освятил отреставрированные кресты Стефановского храма в Пскове
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию во временном храме Спасо-Преображенского Мирожского монастыря сегодня, 9 января, в день памяти первомученика и архидиакона Стефана. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Митрополиту сослужили наместник Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Серафим (Козулин) с братией обители в священном сане, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев).
На богослужении молились многочисленные прихожане, сообщили в Псковской епархии.
По окончании литургии митрополит Матфей совершил чин освящения отреставрированных крестов Стефановского храма.
Ранее сообщалось, что в Пскове установили кресты на Стефановской церкви.
С призывом о помощи к жителям Псковской области обратилась руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества
Об обратной связи с населением Псковской области рассказал директор регфилиала «Россетей Северо-Запад»
Максим Долголев доложил о восстановлении электроснабжения в отключённых населённых пунктах Псковской области после непогоды
На 58-м году жизни скончалась муниципальный служащий Пыталовского округа Антонина Васильева