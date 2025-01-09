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Общество

В Мирожском монастыре в Пскове освящены и установлены кресты на Стефановской церкви

В Спасо-Преображенском Мирожском монастыре в Пскове освятили и установили кресты на Стефановской церкви, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В настоящее время завершено восстановление кладки наружных стен и декоративной отделки фасадов. Проводятся кровельные работы и работы в интерьерах. Кресты для глав церкви и колокольни изготовлены из дуба, обиты медью и покрыты сусальным золотом.

Отметим, масштабная реставрация, которая началась в 2024 году, проводится впервые. В результате неё церкви вернут первоначальный облик. Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Ранее сообщалось, что сусальным золотом покрыли элементы иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников.

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