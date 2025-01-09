В Мирожском монастыре в Пскове освящены и установлены кресты на Стефановской церкви
В Спасо-Преображенском Мирожском монастыре в Пскове освятили и установили кресты на Стефановской церкви, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
В настоящее время завершено восстановление кладки наружных стен и декоративной отделки фасадов. Проводятся кровельные работы и работы в интерьерах. Кресты для глав церкви и колокольни изготовлены из дуба, обиты медью и покрыты сусальным золотом.
Отметим, масштабная реставрация, которая началась в 2024 году, проводится впервые. В результате неё церкви вернут первоначальный облик. Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.
Ранее сообщалось, что сусальным золотом покрыли элементы иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников.
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