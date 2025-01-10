Домочадцев день наступил по народному календарю
Домочадцев день, или Рождественский мясоед, наступил по народному календарю сегодня, 10 января. Об этом сообщает портал calend.ru.
С этого дня в пищу можно было употреблять мясо после длительного поста, но по средам и пятницам всё так же необходимо было поститься. Вместе с этим начиналась пора свадеб, и можно было накрывать богатый стол.
Этот день напоминал о том, что семейное согласие – это самое дорогое, что может быть у человека. Вся семья собиралась в доме. Они сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол.
Кроме того, в этот день определяли, каким будет лето в этом году. Люди верили, что если на сено ляжет иней, то предстоящая летняя пора будет дождливой.
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