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Общество

День инженера-механика ВМФ России празднуют сегодня

День инженера-механика Военно-морского флота России празднуют сегодня, 10 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

История инженерной службы в военно-морском флоте ведёт своё начало с середины XIX века. Именно в это время начался переход к паровому флоту вместо парусного. От машинного отделения стала зависеть вся работа корабля и его команды.

Система подготовки инженеров-механиков продолжает совершенствоваться с каждым днём в лучших учебных заведениях страны. А имена многих из них красуются на бортах боевых кораблей.

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