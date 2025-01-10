Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области сегодня

07:53, 10 января 2025, ПАИ

Облачная погода и снег с дождём ожидаются на территории Псковской области сегодня, 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах гололедица. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое.