Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная погода и снег с дождём ожидаются на территории Псковской области сегодня, 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах гололедица. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое.
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