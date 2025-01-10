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Общество

Обмуровка котла продолжается в котельной №20 в Пскове

Работы по замене конвективной части котла продолжаются в котельной № 20 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

  • Ремонт на котельной №20 в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей
  • Ремонт на котельной №20 в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей
  • Ремонт на котельной №20 в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей
  • Ремонт на котельной №20 в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей

В настоящее время проходит обмуровка котла. На первом этапе кладки применяют огнеупорный кирпич, который укладывают с добавлением специальных химсоставов. Это необходимо для повышения теплостойкости и износостойкости.

После укладки внутренних слоёв кладка внешних слоёв выполняется с использованием теплоизоляционных материалов. Это, в свою очередь, требуется для того, чтобы уменьшить потерю тепла. После завершения всех этапов обмуровки сотрудники ремонтной службы предприятия проверят работу вентиляции и дымохода, а также эффективность работы горелок и топливной системы котла.

Напомним, что котельная № 20 подаёт горячую воду в районы Завеличья.

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