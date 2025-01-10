Псковская студентка передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО
Студентка третьего курса ПсковГУ Виктория Зайцева передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Девушка пишет стихи и участвует в поэтических конкурсах. В одном из последних она заняла призовое место и выиграла квадрокоптер. Виктория Зайцева сразу же отправила его бойцам в зону специальной военной операции.
Начальник Псковской таможни Максим Жигалкин отметил благородный поступок девушки и поздравил её с Новым годом, встретившись лично и вручив подарок.
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