Псковская студентка передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО

09:36, 10 января 2025, ПАИ

Студентка третьего курса ПсковГУ Виктория Зайцева передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления



Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления





Девушка пишет стихи и участвует в поэтических конкурсах. В одном из последних она заняла призовое место и выиграла квадрокоптер. Виктория Зайцева сразу же отправила его бойцам в зону специальной военной операции.

Начальник Псковской таможни Максим Жигалкин отметил благородный поступок девушки и поздравил её с Новым годом, встретившись лично и вручив подарок.