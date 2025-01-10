Более 230 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер в новогодние праздники

09:44, 10 января 2025, ПАИ

233 псковича обратились в Кожно-венерологический диспансер Псковской области в новогодние праздники, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

«Как и в прошлом году, лидером среди заболеваний остаётся аллергический дерматит. Разнообразие и обилие новогодних блюд – самая частая причина проявления заболевания. Также часто обращались с герпесом и акне. Достаточно много было детей с инфекционным дерматитом, чаще после бактериальных инфекций или несоблюдения правил личной гигиены», – отметила заведующая поликлиническим отделением Анастасия Филатова.