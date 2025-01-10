Стоимость проезда на автобусах «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января

09:54, 10 января 2025, ПАИ

Стоимость проезда в городском транспорте «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Стоимость месячного абонемента (проездного) с ограничением до ста поездок составит для единой транспортной карты – 1800 рублей; транспортной карты школьника – 1300 рублей, транспортной карты студента – 1400 рублей.

«Стоимость проезда по проездным без ограничения количества поездок и транспортным картам регионального льготника не изменяется», – обратили внимание в пресс-службе.