Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стоимость проезда на автобусах «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января

Стоимость проезда в городском транспорте «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Стоимость проезда в автобусах «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января. Фото: ПАИ

Стоимость месячного абонемента (проездного) с ограничением до ста поездок составит для единой транспортной карты – 1800 рублей; транспортной карты школьника – 1300 рублей, транспортной карты студента – 1400 рублей.

«Стоимость проезда по проездным без ограничения количества поездок и транспортным картам регионального льготника не изменяется», – обратили внимание в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Стоимость проезда на автобусах «Псковпассажиравтотранса» изменится с 25 января
10 января 2025

Псковская студентка передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО
10 января 2025

Обмуровка котла продолжается в котельной №20 в Пскове
10 января 2025

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области сегодня
10 января 2025

Маскировочные сети продолжают плести для бойцов СВО в Пыталово
10 января 2025

Домочадцев день наступил по народному календарю
09 января 2025

С призывом о помощи к жителям Псковской области обратилась руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества
09 января 2025

Митрополит Матфей освятил отреставрированные кресты Стефановского храма в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...