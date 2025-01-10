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Российская теннисистка в паре с китаянкой выиграла турнир WTA-500 в Австралии

Российская теннисистка Александра Панова с китаянкой Го Ханьюй выиграли парный разряд турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Об этом пишет «Матч ТВ».

В финальной игре российско-китайский тандем выиграл у немки Лауры Зигемунд и бразильянки Беатрис Хаддад‑Майи – 7:5, 6:4.

На двоих у россиянки и китаянки сделан один эйс и не допущено ни одной двойной ошибки. В свою очередь у соперниц четыре подачи навылет и четыре двойные ошибки. Матч шёл на протяжении 1 часа 45 минут.

После победы Панова поднялась на 28-е место в парном рейтинге WTA, что является её лучшим результатом в карьере.

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