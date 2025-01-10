В Пскове подвели итоги рождественского турнира по классическим шахматам
Подведены итоги турнира по классическим шахматам «Рождественский Псков», который прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
В соревнованиях участвовало 23 спортсмена, среди которых как начинающие шахматисты, так и опытные игроки. Первое место, завоевав 8,5 очка в девяти турах, занял Владислав Мерзанюков. На втором месте Ростислав Бобовкин, набравший 7,5 очка. Бронза досталась Владимиру Полевому, набравшему семь очков.
В индивидуальных номинациях лучшим среди ветеранов признали Александра Побережского, лучшими среди юниоров стали Владислав Дружинин и Дмитрий Голубев, у женщин лучше всех выступила Мила Безменова.
Отметим, что 8 января событие продолжилось турниром по блицу, где победителем стал Григорий Шаранков, второе место занял Владимир Никитенков, а замкнул тройку лидеров Владислав Мерзанюков.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
В спорткомплексе «Писковичи» подвели итоги Рождественского турнира по волейболу среди любительских команд
Российским лучникам не разрешили выступать в командах на молодёжном первенстве Европы
Рекламу, где полуобнажённый норвежский лыжник стоит с мармеладными мишками, сняли с эфира