В Пскове подвели итоги рождественского турнира по классическим шахматам

10:41, 10 января 2025, ПАИ

Подведены итоги турнира по классическим шахматам «Рождественский Псков», который прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

В соревнованиях участвовало 23 спортсмена, среди которых как начинающие шахматисты, так и опытные игроки. Первое место, завоевав 8,5 очка в девяти турах, занял Владислав Мерзанюков. На втором месте Ростислав Бобовкин, набравший 7,5 очка. Бронза досталась Владимиру Полевому, набравшему семь очков.

В индивидуальных номинациях лучшим среди ветеранов признали Александра Побережского, лучшими среди юниоров стали Владислав Дружинин и Дмитрий Голубев, у женщин лучше всех выступила Мила Безменова.

Отметим, что 8 января событие продолжилось турниром по блицу, где победителем стал Григорий Шаранков, второе место занял Владимир Никитенков, а замкнул тройку лидеров Владислав Мерзанюков.

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