Спрос на психологов вырос в Псковской области в 11 раз

11:03, 10 января 2025, ПАИ

За последние пять лет спрос на психологов в Псковской области вырос в 11 раз, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Согласно результатам прошедшего года, работодатели в России разместили более пяти тысяч новых вакансий для психологов, что в 6,3 раза больше, чем пятью годами ранее.

Лидирующую позицию по активному поиску психологов занял Санкт-Петербург – потребность в специалистах за последние пять лет выросла в 12 раз. Следом расположились Псковская, Ленинградская и Новгородская области, где спрос вырос в 11 раз.

Активнее других вакансии психологов открывали образовательные учреждения – они разместили 28 % предложений для психоаналитиков. К ним же относятся 24 % компаний медицинской направленности, 6 % IT-компаний, 5 % общественных организаций и 4 % нефтегазового и финансового секторов.

55 % респондентов-работников отметили, что нуждаются в прохождении программ по измерению и снижению стресса, ещё 48 % хотели бы принять участие в мастер-классах по личностному развитию. 41 % респондентов не отказались бы от консультаций корпоративного психолога, 23 % – от психологической помощи онлайн, 22 % – от арт-терапии и 15 % – от разговоров по горячей линии психологической поддержки.

Несмотря на существенную динамику вакансий, конкуренция за такую работу выходит за пределы нормы. Из-за высокого интереса к карьере в психологии уровень нормы варьируется от четырёх до 7,9 резюме на вакансию. В Псковской области этот показатель составляет 54 резюме на одно рабочее место, в связи с чем работодатели не предлагают высокую заработную плату. Сейчас средняя предлагаемая зарплата для псковского психолога – 35 тысяч рублей.