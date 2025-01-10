В России парень выжил после падения с 19-го этажа
В Ярославле 21-летний молодой человек выжил после падения с 19-го этажа, пишут местные СМИ.
Информацию о происшествии, которое произошло вечером 9 января на улице Суздальской, изданию 76.ru подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.
Другой источник издания сообщает, что парня госпитализировали в больницу. О его состоянии данных пока нет.
По данным издания progorod76.ru, молодой человек выжил после падения с 19-го этажа, потому что приземлился в снег, а не на плитку на крыльце.
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10 января 2025
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