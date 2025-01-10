Псковские лыжники выиграли медали межрегиональных стартов в Смоленской области

12:01, 10 января 2025, ПАИ

Лыжники Псковской области выиграли медали межрегионального старта «Рождественская лыжная гонка», который прошёл в Смоленской области на лыжной базе «Чайка» 9 января. Об этом сообщил любитель лыжного спорта из Великих Лук Николай Ласьков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Между собой соревновались спортсмены из Санкт-Петербурга, а также Псковской, Московской и Смоленской областей. «Несмотря на трудности с погодными условиями и снегом, старт прошёл успешно», – отметил Николай Ласьков.

По итогам соревнований спортсмены Псковской области завоевали две медали. Представительница Острова Маргарита Белова стала победителем среди девушек 2009-2010 годов рождения на дистанции 3 000 метров свободным стилем. На финише спортсменка выиграла почти четыре секунды у ближайшей преследовательницы Виктории Сахран из Московской области и 7,7 секунды у занявший третье место Валерии Семченковой из Смоленской области. Всего в забеге участвовали 13 лыжниц.

Великолучанин Серафим Ласьков занял второе место среди юношей 2011 года рождения на дистанции 3 000 метров свободным стилем среди 20 спортсменов. Он уступил победителю Андрею Коолю из Смоленской области 14,8 секунды и выполнил первый спортивный разряд. Третьим пришёл представитель Московской области Владислав Юканов.

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