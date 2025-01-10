Двое россиян вошли в символическую сборную «Питтсбурга»
Защитник Сергей Гончар и нападающий Евгений Малкин вошли в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в XXI веке, сообщает пресс-служба лиги.
Оба российских хоккеиста вошли в первую пятёрку команды. Туда же попали защитник Крис Летанг и нападающие Джейк Гюнцел и Сидни Кросби. Марк-Андре Флери стал вратарём первого состава «пингвинов» за четверть столетия.
Сергей Гончар с командой выиграл Кубок Стэнли в 2009 году как игрок, а в победном сезоне 2016-2017 годов был тренером защитников. Евгений Малкин трижды завоёвывал главный трофей НХЛ вместе с «Питтсбургом» – в 2009, 2016 и 2017 годах.
Добавим, что составы символических сборных выбирают бывшие хоккеисты, тренеры, руководители и журналисты.
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