Двое россиян вошли в символическую сборную «Питтсбурга»

12:39, 10 января 2025, ПАИ

Защитник Сергей Гончар и нападающий Евгений Малкин вошли в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в XXI веке, сообщает пресс-служба лиги.

Оба российских хоккеиста вошли в первую пятёрку команды. Туда же попали защитник Крис Летанг и нападающие Джейк Гюнцел и Сидни Кросби. Марк-Андре Флери стал вратарём первого состава «пингвинов» за четверть столетия.

Сергей Гончар с командой выиграл Кубок Стэнли в 2009 году как игрок, а в победном сезоне 2016-2017 годов был тренером защитников. Евгений Малкин трижды завоёвывал главный трофей НХЛ вместе с «Питтсбургом» – в 2009, 2016 и 2017 годах.

Добавим, что составы символических сборных выбирают бывшие хоккеисты, тренеры, руководители и журналисты.

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