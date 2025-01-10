Акция «Музейная неделя» для участников СВО и их семей пройдёт в Изборске

13:22, 10 января 2025, ПАИ

Акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры, пройдёт в Изборске 18–24 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно, сбор группы – на улице Печорской, 37.

Также напоминаем, что участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея.

Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.