Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «Музейная неделя» для участников СВО и их семей пройдёт в Изборске

Акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры, пройдёт в Изборске 18–24 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно, сбор группы – на улице Печорской, 37.

Также напоминаем, что участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея.

Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Псковичей и псковичек приглашают на репродуктивную диспансеризацию
10 января 2025

Углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19
10 января 2025

Борис Елкин вошёл в пятёрку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО
10 января 2025

Во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания
10 января 2025

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»
10 января 2025

Теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели
10 января 2025

Среди псковичей нет антиваксеров, заявила медик
10 января 2025

Акция «Музейная неделя» для участников СВО и их семей пройдёт в Изборске

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...