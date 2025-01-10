Великолукская лучница выступает на всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы»
Великолукская лучница Александра Савенкова выступает на всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы», которые проходят в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.
Всего в соревнованиях участвуют 267 спортсменов со всей России, а Псковскую область представляет только великолучанка Александра Савенкова. В женском зачёте по стрельбе из блочного лука, где выступает Савенкова, участвуют 15 спортсменок из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Красноярского и Пермского краёв, Татарстана и Югры.
В квалификации великолучанка заняла первое место, выполнив разряд мастера спорта международного класса.
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