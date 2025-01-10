Объём ввода жилья снизился в России почти на 3%

13:57, 10 января 2025, ПАИ

Объём ввода жилья в России снизился в 2024 году на 2,7 %. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В 2024 году мы ввели 107,4 миллиона квадратных метров жилья – это всего лишь на 2,7 % ниже, чем рекордный 2023 год», – отметил Хуснуллин. Также он подчеркнул, что в стране установлен рекордный объём индивидуального жилищного строительства. В прошлом году россияне построили 62 миллиона квадратных метров, что превышает показатели 2019 года в 1,6 раза.

По словам заместителя председателя Правительства РФ, росту ИЖС поспособствовали пандемия, которая вызвала интерес граждан к жизни за городом, системное развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, вовлечение в оборот неиспользуемых земель, сокращение срока регистрации кадастрового учёта и прав, а также рост доходов людей и расширение льготных ипотечных программ по ИЖС.

Напомним, что с января по ноябрь 2024 года в Псковской области построили почти четыре тысячи квартир.