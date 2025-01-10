Псковичам разъяснили процедуру отправки исполнительного листа судебным приставам в электронном формате

14:28, 10 января 2025, ПАИ

По заявлению гражданина, в пользу которого принят судебный акт, суд может в виде электронного документа направлять исполнительный лист на принудительное исполнение судебным приставам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В этом случае судья подписывает документ усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который установлен законодательством России. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа его изготовление на бумажном носителе не производится.

Для направления судом исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает это в заявлении на выдачу документа.

При направлении судом приставу исполнительного документа в электронной форме ускоряется процедура поступления на принудительное исполнение документов, снижаются риски подделки и утраты исполнительных документов, а также исключается необходимость личного посещения отделения судебных приставов и расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале «Госуслуги».