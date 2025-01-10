Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»

15:02, 10 января 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Родная игрушка», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

По словам организаторов, Всероссийский конкурс «Родная игрушка» предоставляет возможность поддержать разработку и производство уникальных российских игр и игрушек, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях России. Эти изделия помогут детям глубже понять свою Родину и её историю, укрепить семейные связи и с ранних лет развивать творческое и научно-техническое мышление.

Участники старше 14 лет могут представить свои идеи игр и игрушек для детей. Это могут быть проекты как независимых авторов, так и производителей игрушек, а также различных творческих групп.

Заявку на участие необходимо подать до 14 февраля на сайте.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Сюжетно-образная игрушка», «Настольная игра», «Конструктор и сборная модель», «Техническая и технологическая игрушка» и «Мультимедийный проект».

Участники имеют возможность разработать настольные игры, конструкторы, сборные модели, кукол, мягкие игрушки, машинки, наборы для экспериментов и даже полноценные мультимедийные проекты. Тематика игрушек включает семью, духовно-нравственные ценности, историю и культуру России, технологические достижения и героев XXI века.

Каждому участнику будет предоставлено наставничество от ведущих специалистов в отрасли, возможность работать над своим проектом в мастерских компаний-партнёров, а также шанс запустить свою игрушку в серийное производство и увидеть её на полках магазинов по всей стране.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте. Задать вопросы можно по электронной почте igrushka@znanierussia.ru или по телефону 8-800-250-69-28. Организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и «Движение первых».