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Общество

Псковичи могут подать заявку на премию правительства России в области туризма

Начался сбор заявок на соискание премий правительства России в области туризма, соощили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Работы, материалы и документы соискателей необходимо не позднее 21 февраля 2025 года предоставить в комитет по адресу: Псков, улица Максима Горького 4/6.

Премии присуждаются гражданам России за достижения в области туризма по следующим направлениям:

- лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;

- лучший проект по развитию социального туризма;

- лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;

- лучший инновационный проект в области туризма;

- лучший проект по развитию гостиничной индустрии;

- лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;

- лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма;

- лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).

Работы предоставляются в совет федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, ассоциациями, союзами и иными организациями.

Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным способом) не менее чем за год до начала приема заявок.

Работы предоставляются в двух экземплярах.

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