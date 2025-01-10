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Происшествия

72 человека погибло при пожарах в Псковской области за год

72 человека, в том числе трое детей, погибло при пожарах в Псковской области за 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Всего за год было зарегистрировано 2 156 пожаров. В результате происшествий травмы получили 29 человек. Пожары нанесли ущерб в размере 18 млн 930 тысяч рублей.

Чаще всего пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнем (1 516), нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (323), нарушения правил устройства и эксплуатации печи (173) и другим причинам.

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