Роспотребнадзор: Новогодние праздники в Псковской области прошли спокойно

16:20, 10 января 2025, ПАИ

В новогодние праздники сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области продолжали исполнять профессиональные обязанности. Специалистам, дежурившим в региональном ведомстве в эти дни, поступило более 30 телефонных звонков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«В основном жалобы носили традиционный для новогодних дней характер. Обратившиеся ставили под сомнение качество товаров, приобретённых в подарок, и продуктов питания, купленных для застолий. Ряд вопросов был задан по качеству оказанных услуг. По всем обращениям, относящимся к сфере деятельности ведомства, будут приняты меры», – отметили в пресс-службе.

В целом новогодние праздники в Псковской области прошли спокойно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На первой неделе наступившего, 2025 года в Псковской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Чрезвычайных эпидемиологических ситуаций не зарегистрировано, уточнили в пресс-службе.