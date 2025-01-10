Более шести тысяч раз обратились псковичи в скорую помощь в новогодние праздники

18:49, 10 января 2025, ПАИ

6 002 обращения псковичей поступило в скорую помощь в новогодние праздники, с 29 декабря по 9 января, сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Бригады скорой помощи обслужили 5 193 результативных вызова, из них к детям – 648. 287 обращений было связано с инфекциями верхних дыхательных путей, 39 – с травмами, семь – с отравлениями, два – в связи с ДТП и ещё два случая – ожоги.

В связи с ОРВИ было зарегистрировано 522 вызова, с получением травм – 453 вызова, из которых 68 носили криминальный характер.

На ДТП медики выезжали 20 раз. Из 23 пострадавших на госпитализацию было отправлено 18 человек. Один 16-летний подросток умер до приезда скорой помощи.

Кроме того, 33 вызова произошло из-за пожаров на территории региона. В шести случаях пострадавшим была необходима медпомощь, в одном случае смерть констатировали до приезда скорой помощи.