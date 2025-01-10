Суд признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования

17:01, 10 января 2025, ПАИ

Верховный суд России признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования на опьянение, пишут «Известия».

Подобный случай произошёл в Архангельской области. По словам остановивших водителя инспекторов ГАИ, от мужчины исходил характерный запах алкоголя, но он отказался проходить тестирование на месте и потребовал провести медицинское освидетельствование у врачей-наркологов. В наркодиспансере мужчина имитировал выдохи в техническое средство измерения, заявив, что страдает бронхиальной астмой и не может сделать полноценный выдох.

В итоге медики сообщили, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. На этом основании мировой суд лишил автомобилиста прав на один год и семь месяцев, а также оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Мужчина не согласился с этим решением. В итоге Верховный суд пояснил, что «отказ от выполнения законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования может выражаться любым способом: как в форме действия, так и в форме бездействия». Также суд указал, что астма не является препятствием для прохождения процедуры.