Более 30 млн цветов ввезли в Россию через Псковскую область за новогодние праздники

17:15, 10 января 2025, ПАИ

33 миллиона цветов, семенного и посадочного материла и более четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции ввезли в Россию через Псковскую область в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Срезы цветов, семенной и посадочный материал происхождением из Нидерландов, Сербии, Польши, Кении и Эквадора. Также на территорию страны поступили свежие фрукты, кофе, чай, какао-бобы, орехи, чернослив, солод из Сербии, Молдавии, Бразилии, Перу, Кении, Колумбии и Германии и прочая непродовольственная продукция: табачные отходы, торф, пищевые добавки.

Все партии растительной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, разрешили ввозить в Россию, уточнили в пресс-службе.