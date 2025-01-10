Более 30 млн цветов ввезли в Россию через Псковскую область за новогодние праздники
33 миллиона цветов, семенного и посадочного материла и более четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции ввезли в Россию через Псковскую область в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Срезы цветов, семенной и посадочный материал происхождением из Нидерландов, Сербии, Польши, Кении и Эквадора. Также на территорию страны поступили свежие фрукты, кофе, чай, какао-бобы, орехи, чернослив, солод из Сербии, Молдавии, Бразилии, Перу, Кении, Колумбии и Германии и прочая непродовольственная продукция: табачные отходы, торф, пищевые добавки.
Все партии растительной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, разрешили ввозить в Россию, уточнили в пресс-службе.
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