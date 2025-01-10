МСП Псковской области получили около полумиллиарда рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов

17:37, 10 января 2025, ПАИ

Субъекты малого и среднего предпринимательства Псковской области в 2024 году получили около полумиллиарда рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Структурное подразделение АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» оказал финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» более 65 субъектам МСП, выдав 260 микрозаймов на сумму около полумиллиарда рублей.

Микрозаём является хорошей возможностью для предпринимателя, чтобы создать свой бизнес или расширить уже действующий, отметили в пресс-службе.

Напомним, что центр «Мой бизнес» приглашает псковичей пройти обучение проектной школы для предпринимателей, в конце которого участники смогут презентовать свои идеи и получить письмо поддержки. Зарегистрироваться можно до 27 января по ссылке.