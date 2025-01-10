Странные забавы детей: полиция Пскова проводит проверку по факту публикации о глумлении над трупом зайца
Проверку по факту публикации в соцсетях фотографий и видеозаписей, на которых дети глумились над трупом зайца, проведёт полиция в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее в соцсетях появилась информация, что 8 января дети на улице Инженерной швыряли труп зайца, пытались сломать скамейку, а также вытащили табличку, установленную на газоне.
На место вышли участковый уполномоченный полиции и сотрудник ПДН для уточнения обстоятельств произошедшего и личностей несовершеннолетних.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 января 2025
Более 140 псковичей вызывали скорую из-за отравления алкоголем в новогодние праздники
10 января 2025
Странные забавы детей: полиция Пскова проводит проверку по факту публикации о глумлении над трупом зайца