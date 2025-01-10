О погоде на старый Новый год в Псковской области рассказала метеоролог

17:46, 10 января 2025, ПАИ

Какой будет погода на старый Новый год, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы прогнозируем в староновогоднюю ночь отрицательные температуры. Уже во второй половине дня 11 января температуры должны начать снижаться, и в следующие три-четыре дня и ночные, и дневные температуры будут отрицательными», – отметила она.

По словам метеоролога, в староновогоднюю ночь в отдельных районах температуры могут достигать от -10 до -12 градусов. При этом общий фон температуры составит от 0 до -5, от -2 до -7 градусов.