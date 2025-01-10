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Культура

На показы новогодних мультфильмов в парке Строителей приглашают псковичей

В парке Строителей в Пскове покажут новогодние мультфильмы киностудии «Ленфильм». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Напомним также, что до 12 января в парке Строителей будет работать парк световых фигур «Сказочный лес». Все желающие смогут прогуляться среди светящихся деревьев, увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей – богатырей, леших, избушки на курьих ножках и другие.

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