На показы новогодних мультфильмов в парке Строителей приглашают псковичей

18:22, 10 января 2025, ПАИ

В парке Строителей в Пскове покажут новогодние мультфильмы киностудии «Ленфильм». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним также, что до 12 января в парке Строителей будет работать парк световых фигур «Сказочный лес». Все желающие смогут прогуляться среди светящихся деревьев, увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей – богатырей, леших, избушки на курьих ножках и другие.