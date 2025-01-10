Подросток пропал в Острове

18:36, 10 января 2025, ПАИ

14-летняя девочка пропала в Острове в Псковской области. С 9 января 2025 года её местоположение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы до плеч.

Была одета в серую куртку, серые джинсы, чёрные ботинки. С собой у неё была коричневая сумка через плечо.